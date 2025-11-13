До конца 2025 года «Яндекс Такси» начнёт внутреннее тестирование, а в 2026-м на дороги Москвы выедут около сотни машин-роботакси, сообщил гендиректор компании.

На первом этапе поездки будут доступны только в ограниченном режиме: в салоне останется водитель-испытатель, готовый взять управление в сложных ситуациях. Но для пассажиров заказ таких автомобилей будет происходить случайно — как обычного такси. Если кому-то некомфортно ехать с беспилотником, можно будет отказаться от поездки. Стоимость останется на уровне обычных тарифов.

Новая версия беспилотников работает на технологии «архитектуры трансформеров» — той же, что используется в современных нейросетях вроде ChatGPT. Она позволяет системе не просто реагировать на дорожную обстановку, а прогнозировать траекторию движения и поведение других участников.

Для запуска проекта «Яндексу» предстоит получить разрешение департамента транспорта. Если одобрение будет получено, Москва станет первым обычным городом России, где беспилотные такси начнут возить обычных пассажиров по всей территории.

Проект «Яндекс Беспилотник» развивается с 2017 года. Сейчас автомобили компании уже проехали миллионы километров по дорогам в Москве, Иннополисе и ряде других городов. До этого момента поездки проходили в тестовом режиме.

Мировые аналоги уже существуют: в Китае сервис Baidu Apollo Go перевозит пассажиров без водителя-испытателя, в США компания Waymo запустили коммерческие маршруты в Финиксе, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Для Москвы это шаг к новому этапу городской мобильности: роботакси могут снизить нагрузку на водителей и сделать передвижение безопаснее. Но до полноценного автономного режима столичным беспилотникам ещё предстоит пройти испытания и убедить горожан, что им можно доверять.