16 ноября с 8:00 до 12:00 в лесопарке запланированы съемки сцены с бандитами для сериала «Мажор. Сезон 5». Очевидно, кого-то «взорвут» — предупредили, что выкопают яму и будут пускать дым. Машины съемочной группы будут стоять в Никольском проезде.

Точное место съемок не указывают. Яму потом закопают, а киношные дымы безвредны для людей и природы, сообщили в префектуре. На съемочной площадке будет присутствовать лицензированный пиротехник, МЧС уведомят о планах. Натура «идеально подходит для досъема сцены из леса», пояснили организаторы.

Хорошо, что в этот раз сообщили заранее — в выходной день утром люди вполне могут выйти в лес погулять. Обычно о киносъемках жителей не предупреждают, разве что в случаях, когда потребуется ограничить движения транспорта в конкретном месте. Недавние съемки у «Флейты» прошли без уведомления: киношники приехали, заставили строящийся проезд своими автобусами, закрыв обзор пешеходам, и частично перегородили тротуар палатками и техникой.

«Мажор» — один из самых узнаваемых российских детективно-криминальных сериалов: избалованного сына олигарха, которого по сюжету отправляют работать в полицию, и он постепенно превращается из «золотого мальчика» в профессионального сыщика.