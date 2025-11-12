Выставку открыли в пятницу, 7 ноября, в рамках общемосковского проекта «История ратных династий Москвы» в парке Победы и возле Михайловского пруда в 15-микрораойне.
В витринах истории зеленоградских династий: Алексеевых-Булановых, Клементьевых-Гулящевых, Гаврюченковых-Денисовых и других. Представлены фотографии, мемориальные вещи и иные экспонаты.
Однако уже в понедельник, 10 ноября, выставку начали демонтировать. Стенды ещё стояли, но вещи уже вывезли. Почему выставка проработала так недолго, непонятно: тема интересная, привлекает внимание прохожих.
Интерес к ней был бы ещё выше, если бы городская администрация сообщила о планах по открытию выставки. В телеграм-канале префектуре анонс сначала появился, а потом был удален.
