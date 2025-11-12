Магазин работал с 1997 года в 6-м микрорайоне. «Мастерок» будет работать до конца ноября.
Предстоящее закрытие в магазине объясняют усилением конкуренции со стороны маркетплейсов и предстоящим повышением налогов.
Руководство магазина благодарит всех покупателей за долгие годы доверия и всех сотрудников, которые в разное время были частью команды.
Перед закрытием магазин проводит распродажу остатков — скидками 20-50%.
Подробнее об условиях распродажи — смотрите объявление в группе 6-го микрорайона.
