Фитнес-клуб DDX и академия тенниса откроются в строящемся спорткомплексе рядом с городским прудом

Между пляжем и бассейном «Орбита» продолжается строительство нового спортивного комплекса — трёхэтажного здания на месте снесённого шатра с теннисными кортами.

Здесь появится один из самых больших клубов сети DDX, который разместится на трёх уровнях на площади более 3,6 тысячи квадратных метров. В составе клуба будет банный комплекс с бассейнами — внутренним и уличным. Также в спорткомплексе откроется академия тенниса с тремя кортами.

Это будет третий клуб сети DDX в Зеленограде. Два других уже работают на площади Юности в 18-м микрорайоне.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2026 года — то есть примерно через год, сообщил представитель владельца здания. Сейчас завершён основной объём общестроительных работ, включая монтаж инженерных сетей. Рабочие приступили к облицовке фасадов — здание постепенно приобретает свои финальные очертания: в отделке преобладают зелёные и серые тона.