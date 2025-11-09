Этап поединков состоялся 31 октября. Таисия выступала в одной команде со Степаном Смирновым и Анитой Петросян — ребята исполнили песню Umbrella из репертуара Рианны. Наставник команды Дима Билан отметил, что участники «раскрылись максимально, насколько могли», а Владимир Пресняков похвалил команду за сплоченность и энергетику.

Несмотря на то, что жюри отдало предпочтение Аните Петросян, для Таисии это стало ярким этапом в творческой карьере. После выступления она попросила Диму Билана спеть с ней песню «Молния» — и артист исполнил мечту девочки.

«Нам очень нравится эта песня. Это песня о том, что у нас есть свой большой зонт и он нас прикрывает от всяких плохих событий, от всяких несчастий», — рассказала Таисия после выступления. Девочка отметила, что очень подружилась с другими участниками: «Они останутся в моем сердечке навсегда».

Теперь юная певица продолжает болеть за свою команду и обещает не останавливаться на достигнутом. Желаем ей творческих успехов — и предлагаем вам оценить ее выступление.