Умный ошейник для коров разработал зеленоградский стартап 09.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Компания «Зелмет» разработала систему идентификации и учёта крупного рогатого скота на основе съёмных RFID-ошейников. Разработка позволяет заменить ушные бирки и подкожные чипы, упростить контроль за стадом, используя альтернативный способ маркировки животного.

В каждом ошейнике установлена RFID-метка, которую считывают антенны, размещённые в проходах и помещениях фермы. Фермер видит, сколько животных находится в коровнике, когда они вошли или вышли, а также может отслеживать перемещения и вести электронный учёт.

Проект поддерживает стартап-студия МИЭТ и Зеленоградский нанотехнологический центр, предоставивший лаборатории для прототипирования. Сейчас команда ведет испытания и разрабатывает собственное программное обеспечение для обработки данных. «Зелмет» уже вошёл в ТОП-1000 университетских стартапов России.

Интерес к таким решениям растёт и из-за новых требований законодательства: с 2024 года в России вводится обязательный учёт сельхозживотных в государственной системе «Хорриот» (ФГИС «ВетИС»). Каждое животное должно иметь уникальный идентификатор — чаще это RFID-метка, закреплённая на ухе, болюсе или ошейнике.

На рынке уже есть иностранные аналоги: Allflex и Nedap выпускают «умные» ошейники, которые отслеживают активность и состояние здоровья животных. Зеленоградские компании ISBC и «Микрон» тоже работают на рынке маркировки животных, но производят RFID-бирки и чипы. Тогда как «Зелмет» создает отечественный вариант съёмного RFID-ошейника.

