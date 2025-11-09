В каждом ошейнике установлена RFID-метка, которую считывают антенны, размещённые в проходах и помещениях фермы. Фермер видит, сколько животных находится в коровнике, когда они вошли или вышли, а также может отслеживать перемещения и вести электронный учёт.

Проект поддерживает стартап-студия МИЭТ и Зеленоградский нанотехнологический центр, предоставивший лаборатории для прототипирования. Сейчас команда ведет испытания и разрабатывает собственное программное обеспечение для обработки данных. «Зелмет» уже вошёл в ТОП-1000 университетских стартапов России.

Интерес к таким решениям растёт и из-за новых требований законодательства: с 2024 года в России вводится обязательный учёт сельхозживотных в государственной системе «Хорриот» (ФГИС «ВетИС»). Каждое животное должно иметь уникальный идентификатор — чаще это RFID-метка, закреплённая на ухе, болюсе или ошейнике.

На рынке уже есть иностранные аналоги: Allflex и Nedap выпускают «умные» ошейники, которые отслеживают активность и состояние здоровья животных. Зеленоградские компании ISBC и «Микрон» тоже работают на рынке маркировки животных, но производят RFID-бирки и чипы. Тогда как «Зелмет» создает отечественный вариант съёмного RFID-ошейника.