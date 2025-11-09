Сервис «Моспитомец» теперь помогает подобрать собаку или кошку из 13 муниципальных приютов Москвы — в том числе из зеленоградского, хотя фильтра по приютам пока нет. Это единый каталог животных, готовых к встрече с будущими хозяевами.



Сейчас в зеленоградском приюте к передаче новым хозяевам готовы 264 собаки и кошки. А всего в приюте содержится почти 1200 животных: около 400 кошек и почти 800 собак.

В «Моспитомце» собраны анкеты более тысячи животных: фотографии, описание характера и контакты приюта. Чтобы найти подходящего, можно воспользоваться фильтрами — выбрать пол, возраст, размер, длину шерсти и даже окрас. Есть тест: он помогает подобрать животное, подходящее именно вам по темпераменту и условиям проживания.

После выбора можно сразу записаться на встречу с питомцем. Сотрудники приюта свяжутся с заявителем, чтобы уточнить дату и время визита. Сервис также подскажет других животных, похожих по характеристикам.

Если знакомство прошло удачно, будущему хозяину предложат заключить договор ответственного содержания. На раздумья даётся три дня — время, чтобы окончательно убедиться в решении и подготовиться к появлению питомца дома.

Адрес нового сервиса.