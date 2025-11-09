Авария произошла ночью на съезде с Международного шоссе. Водитель автомобиля «Ламборгини» совершил наезд на препятствие, после чего машина перевернулась и загорелась.
Водитель и пассажир погибли на месте, ещё двое пассажиров госпитализированы, сообщили в ГИБДД.
Канал Mash сообщает, что водитель ехал со превышением скорости — около 150 км/ч. Канал Baza уточнил, что у водителя было более пятисот штрафов на более чем миллион рублей.
