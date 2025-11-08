Для жителей Зеленограда это удобно: дорога до аэропорта занимает 20-40 минут, а новые маршруты позволяют планировать отпуск без пересадок и долгих поездок в аэропорт.

Ранее рейсы Nordwind в страны Юго-Восточной Азии выполнялись преимущественно из аэропортов Домодедово и Внуково. Теперь у зеленоградцев появилась удобная альтернатива. В те же страны из Шереметьево летают также Ikar, Pegas Fly и другие туроператорские перевозчики.

Ещё одно международное направление открылось в Шереметьево впервые: в Россию начал летать национальный перевозчик Королевства Саудовская Аравия — Saudia. Маршрут Эр-Рияд — Москва — Эр-Рияд будет выполняться трижды в неделю из терминала C — по вторникам, пятницам и воскресеньям: прилёт — 15:00, вылет — 16:30.