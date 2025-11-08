С 13 ноября на вокзале, куда прибывают электрички из Зеленограда, начинается масштабное обновление пространства, через которое все идут к поездам. После ремонта здесь появятся навесы с подогревом для защиты от осадков.
На время работ изменится схема прохода к поездам дальнего следования. Вход в метро рядом с площадкой временно закроют, появятся два временных павильона досмотра — со стороны Комсомольской площади и у Ярославского вокзала. Маршрут к поездам «Сапсан» и дальнего следования немного изменится, а проход к электричкам останется прежним.
Чтобы не опоздать, приезжайте чуть раньше — посадка на поезда открывается за 40 минут до отправления. На вокзале появятся указатели и сотрудники, которые помогут сориентироваться.
Реконструкция Ленинградского вокзала идёт к финишу: основные работы планируют завершить до конца года, а обновлённый вокзал открыть весной 2026-го.
К этому времени в здании откроют новый выход к метро и подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт на протяжении 30 лет.
На платформе сделают навес с подогревом. Внутри увеличат площадь зон ожидания: первый этаж отдадут под быстрый доступ к платформам, а верхние уровни — для отдыха, с кафе, библиотекой и детской зоной. В цоколе появятся камеры хранения и магазины.
Посмотрите, в частности, какими будут огромные мозаичные панно в здании вокзала