С 13 ноября на вокзале, куда прибывают электрички из Зеленограда, начинается масштабное обновление пространства, через которое все идут к поездам. После ремонта здесь появятся навесы с подогревом для защиты от осадков.

На время работ изменится схема прохода к поездам дальнего следования. Вход в метро рядом с площадкой временно закроют, появятся два временных павильона досмотра — со стороны Комсомольской площади и у Ярославского вокзала. Маршрут к поездам «Сапсан» и дальнего следования немного изменится, а проход к электричкам останется прежним.

Чтобы не опоздать, приезжайте чуть раньше — посадка на поезда открывается за 40 минут до отправления. На вокзале появятся указатели и сотрудники, которые помогут сориентироваться.