Такую статистику привели в мэрии по результатам анализа установки светодиодной ленты на опоры со светофором. В этом году её смонтировали на 37 адресах в Москве, а в Зеленограде — на перекрёстках Панфиловского проспекта с улицами Лётчика Полагушина и Болдов Ручей.

Чтобы оценить эффективность, сравнивали число ДТП с пострадавшими за последние четыре месяца с аналогичным периодом прошлого года.

Возможно, где-то в Москве действительно произошло двукратное снижение аварийности, но в Зеленограде ситуация не изменилась. С июля по октябрь 2025 года на перекрёстках, где начали дублировать сигнал светофора, произошло по одному ДТП с пострадавшими. За аналогичный период 2024 года — то же самое: ни больше, ни меньше. Возможно, эффект проявится на более длительном промежутке времени.

Впервые дублировать сигнал светофора светящейся полосой на опорах начали в 2017 году. «Светофор и начало пешеходной фазы становятся значительно заметнее — это в совокупности должно привести к снижению количества наездов на пешеходов», — рассказывал тогда Константин Антонович, директор компании «СпецДорПроект», реализовавшей этот эксперимент.