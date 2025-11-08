А если серьёзно — каршеринг BelkaCar заехал в зеленоградский лесопарк и застрял на бездорожье.
«Машина вся покоцанная, крыло помято, зеркало сломано. Очень старались спасти, даже самокат на подмогу выписали», — рассказал «Зеленоград.ру» горожанин, обнаруживший застрявшую машину.
Она стояла примерно в двухстах метрах 11-го микрорайона, возле пасеки и Чудинова пруда — заехать в лес можно с улицы Болдов ручей.
Похоже, арендатор застрял не только физически, но и финансово: связь есть, но вне зоны завершения приложение, как правило, не даёт закрыть аренду, поэтому поездка продолжит тарифицироваться до решения с поддержкой (завершение вне зоны — за штраф)
Если поездку всё-таки завершат вне зоны (обычно по согласованию со службой поддержки), действуют штрафы — от двух до 120 тысяч рублей. Если потребуется вытаскивать или эвакуировать авто, в Москве это обойдётся пользователю примерно в 15 тысяч.
Кроме того, возможно, придётся оплатить штрафы за езду в лесопарке: горожан штрафуют на пять тысяч, а юрлицо — владельца автомобиля — до трёхсот тысяч; если каршеринг оплатит такой штраф, то перевыставит его арендатору.