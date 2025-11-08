Школа закупила виниловые наклейки на крышку парты и на фасад. В комплекте идут прозрачные карманы в которые можно вставить лист формата А4 и QR-код. Судя по документам закупки, парта будет стоять в корпусе 1555.
Неизвестно, чье имя будет размещено на парте, однако вероятнее всего им станет выпускник этой школы Тимофей Растренин (позывной «Шелест») посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. В прошлом году в школе открыли посвященную ему выставку — и заявили о желании присвоить имя Растренина своему учебному заведению.
В рамках проекта в школах ставят парты, на которых размещают имя выпускника-героя, его краткую биографию и QR-код с информацией о его подвиге. По заявлениям авторов проекта, право сидеть за «Партой героя» получают лучшие ученики школы.
Проект реализуется с 2018 года по инициативе Российского движения детей и молодежи («Движение первых»). Первая такая парта была установлена в память об участнике войны в Афганистане.
В 2024 году по всей России было более чем 22 тысяч «парт героя» — но для Зеленограда это, похоже, первый случай участия в проекте.