Школа закупила виниловые наклейки на крышку парты и на фасад. В комплекте идут прозрачные карманы в которые можно вставить лист формата А4 и QR-код. Судя по документам закупки, парта будет стоять в корпусе 1555.

Неизвестно, чье имя будет размещено на парте, однако вероятнее всего им станет выпускник этой школы Тимофей Растренин (позывной «Шелест») посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. В прошлом году в школе открыли посвященную ему выставку — и заявили о желании присвоить имя Растренина своему учебному заведению.