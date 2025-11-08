В школе №1194 появится «Парта героя» — первая в Зеленограде 08.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Школа закупила виниловые наклейки на крышку парты и на фасад. В комплекте идут прозрачные карманы в которые можно вставить лист формата А4 и QR-код. Судя по документам закупки, парта будет стоять в корпусе 1555.

Неизвестно, чье имя будет размещено на парте, однако вероятнее всего им станет выпускник этой школы Тимофей Растренин (позывной «Шелест») посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации. В прошлом году в школе открыли посвященную ему выставку — и заявили о желании присвоить имя Растренина своему учебному заведению.

Что такое «Парта героя»

В рамках проекта в школах ставят парты, на которых размещают имя выпускника-героя, его краткую биографию и QR-код с информацией о его подвиге. По заявлениям авторов проекта, право сидеть за «Партой героя» получают лучшие ученики школы.

Проект реализуется с 2018 года по инициативе Российского движения детей и молодежи («Движение первых»). Первая такая парта была установлена в память об участнике войны в Афганистане.

В 2024 году по всей России было более чем 22 тысяч «парт героя» — но для Зеленограда это, похоже, первый случай участия в проекте.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, общеобразовательная школа, школы, школа 1194
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру