Зимы ещё нет, а зимние опята в зеленоградских лесопарках уже появились. Этот вид отличается тем, что любит низкую температуру и высокую влажность, поэтому может появляться позже остальных грибов, которые уже спят.

Зимний опёнок, или фламмулина бархатистоножковая (Flammulina velutipes), — древесный гриб, близкий родственник азиатского вида, известного как «эноки».

Этот гриб отличается способностью расти в холодное время года: его плодовые тела выдерживают заморозки, после оттаивания продолжают развиваться и нередко встречаются на пнях и стволах лиственных деревьев — ивы, тополя, вяза, осины.

Шляпка фламмулины медово-оранжевая, во влажную погоду клейкая, пластинки светлые, ножка бархатистая и темнеет к основанию, без кольца; споровый порошок белый.

Фламмулину легко перепутать со смертельно ядовитой галериной окаймлённой (Galerina marginata), у которой обычно есть плёнчатое кольцо и ржаво-бурый споровый порошок.

Хотя фламмулина съедобна, собирая грибы в городе, помните про экологию — древесина вдоль дорог и промзон накапливает загрязнения.

Делитесь своими природными находками в комментариях. Может быть, осень задержится с нами ещё немного.

Спасибо за фото Тамаре из 9-го микрорайона.