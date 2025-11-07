Установку таких домофонов в домах инициируют московские власти — это проект «умные решения». Видеодомофоны управляются через мобильное приложение «Электронный дом». Их установку должны одобрить жители.

Смысл видеодомофона — видеть и слышать идущего конкретно в твою квартиру и контролировать входящих в подъезд. Управлять этим процессом можно через мобильное приложение. Туда приходит видеовызов с панели на подъезде, оттуда дистанционно открывается дверь, там можно создать временные или постоянные коды для гостей или членов семьи. Обещают подключение до 10 смартфонов на каждую квартиру бесплатно, возможность отвечать на вызовы из любой точки мира. Также должна быть функция просмотра журнала проходов с указанием способа, даты и времени входа в подъезд. Три брелока для входа на одну квартиру выдаются бесплатно. Привычные способы входа в подъезд — коды, брелоки, трубки — остаются, их не отменяют и трубки менять не требуют.

Через «Электронный дом» продвигают «умные» видеодомофоны «Айситипро». В электронных опросах пишут о стоимости 64 рубля с квартиры в месяц, но на сайте компании указано 68,54 руб. — и это правильная цена, потому что обслуживание домофонов подорожало с 1 января. Ставят одну вызывную панель на внешней двери в подъезде и ещё один считыватель на внутреннюю, вторую, если она есть. А если в подъезде есть еще дополнительные двери между входом в подъезд и квартирами, то надо доплачивать 51,41 руб.