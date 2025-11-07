Установку таких домофонов в домах инициируют московские власти — это проект «умные решения». Видеодомофоны управляются через мобильное приложение «Электронный дом». Их установку должны одобрить жители.
Смысл видеодомофона — видеть и слышать идущего конкретно в твою квартиру и контролировать входящих в подъезд. Управлять этим процессом можно через мобильное приложение. Туда приходит видеовызов с панели на подъезде, оттуда дистанционно открывается дверь, там можно создать временные или постоянные коды для гостей или членов семьи. Обещают подключение до 10 смартфонов на каждую квартиру бесплатно, возможность отвечать на вызовы из любой точки мира. Также должна быть функция просмотра журнала проходов с указанием способа, даты и времени входа в подъезд. Три брелока для входа на одну квартиру выдаются бесплатно. Привычные способы входа в подъезд — коды, брелоки, трубки — остаются, их не отменяют и трубки менять не требуют.
Через «Электронный дом» продвигают «умные» видеодомофоны «Айситипро». В электронных опросах пишут о стоимости 64 рубля с квартиры в месяц, но на сайте компании указано 68,54 руб. — и это правильная цена, потому что обслуживание домофонов подорожало с 1 января. Ставят одну вызывную панель на внешней двери в подъезде и ещё один считыватель на внутреннюю, вторую, если она есть. А если в подъезде есть еще дополнительные двери между входом в подъезд и квартирами, то надо доплачивать 51,41 руб.
Голосование за установку видеодомофонов в своем доме может инициировать любой собственник. Для этого надо зайти на сайт «Электронного дома» и в разделе «Мой дом» подать заявку «на подключение умных решений». Затем появится опрос с двумя вопросами: хотите ли видеодомофон, и кто должен стать инициатором общего собрания собственников (ОСС) по этому вопросу — управляющая компания или кто-то из жильцов. Если большинство участников опроса поддержит установку, будет проведена выездная встреча для демонстрации возможностей домофона. Дальше на «Электронном доме» пройдет голосование (ОСС) по этой теме. Если наберется 66,7% голосов «за», поставят видеодомофоны.
Это схема в общих чертах, а на практике ОСС инициируют, если даже в опросе участвовали два человека — это было, например, в корпусе 360 в 2023 году. Последовавшее вскоре голосование не набрало кворума. В этом году снова объявили ОСС и с тем же результатом.
Некоторые жители не верят объявлениям об опросе, которые вывешивают в подъездах домов. «Лохотрон или официально?» — спрашивают в районных чатах. «Официальный лохотрон», отвечают остряки.
В Зеленограде такие домофоны стоят, например, в корпусе 934 — это новостройка на Солнечной аллее. «Стоит уже три года, нормально. Открывается кодом, ключом или с телефона», писал в чате «Зеленоград.ру» житель дома два года назад. Судя по опросам, такие видеодомофоны можно ставить в разных домах — и новых, и старых.
Не всем нравится идея «умного» домофона. В домах 3-го микрорайона кто-то (за подписью «инициативная группа жителей») расклеивает объявления против их установки. В листовках выражают сомнение в фиксированном тарифе за такое оборудование (неизбежно будет дороже) и возмущаются круглосуточным отслеживанием перемещений жителей и всех входящих-выходящих из подъезда.
Кроме того, пишут о потенциальных технических проблемах: зависимость от качества интернета, некорректную работу приложения, риск взлома, необходимость обновления приложения и прочее. Ссылаются на опыт того же 934-го корпуса, где, по словам анонимных авторов, «жители получили массу проблем с работой „умного“ домофона и его обслуживания и потом больше года боролись за его замену на прежний обычный».