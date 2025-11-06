Это помещения на первых этажах дома на Заводской, 14— как непосредственно под квартирами, так и в одноэтажных «перемычках» между секциями дома. У них отдельные входы, все коммуникации подключены.
Площадь — от 27 до 200 квадратных метров со свободным назначением: то есть, что в них будет решить новый собственник.
Из инфраструктуры отмечают транспортную доступность — до станции МЦД Крюково 600 метров.
Стартовые цены на — от 6 до 34 миллионов рублей. Торги пройдут на повышение цены на электронной площадке «Росэлторг». Записаться на осмотр помещений можно на сайте инвестпортала Москвы. Заявки принимают до 8 декабря.
