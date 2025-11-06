В самом пруду между 17-м и 22-м микрорайонами плавают покрышки, чемоданы, стулья, деревянные обломки, бутылки. Вокруг разбросаны упаковки от еды и напитков, пластиковая посуда, мешки с мусором.

Особенно критичная ситуация у мостика через реку Каменку. Похоже, мусор просто перебросили на другую сторону — возможно, в зону ответственности другой организации: чтобы не убирать.

«Место для прогулок очень хорошее, но находиться здесь противно. Понятно, что люди сами мусорят. Но это же городское место — хотелось бы, чтобы о нём заботились. И ведь, несмотря на мусор, всё равно многие приходят сюда даже с детьми: гулять и кормить уток», — поделилась местная жительница Виктория.

В июле «Зеленоград.ру» уже рассказывал о проблеме замусоренного пруда. С тех пор стало только хуже: часть мусора гниёт здесь с лета — настоящая свалка.

Спросим префектуру, кто отвечает за содержание пруда и когда территорию приведут в порядок.