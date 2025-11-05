Группа «Мураками» известна как одна из самых ярких российских рок-команд 2000-х. Коллектив из Казани, возглавляемый вокалисткой Дилярой Вагаповой, сочетает эмоциональность, лиричные тексты и узнаваемую мелодику.

Акустическая версия программы позволит услышать знакомые композиции по-новому — без громкого электрического звука, с акцентом на голос, смысл и атмосферу. Помимо песен, Диляра представит свой новый сборник стихов. Для поклонников это возможность узнать артистку с ещё более личной стороны.

«Мураками» славятся тем, что умеют создавать на концертах особую атмосферу — живое общение, чувство близости и эмоциональную открытость. Их акустические выступления проходят в тёплом, почти домашнем настроении.

15 февраля 2026 года в клубе SOVA (Савёлкинский проезд, 12), в 19:00.

Билеты уже в продаже — https://clck.ru/3QAXU6. Как отмечают представители площадки, их цена будет расти по мере приближения даты концерта. Начало в 19:00 (6+)