В конце недели любители живого звука смогут выбрать инструмент по душе — или не выбирать вовсе и прийти на оба концерта.
7 ноября, пятница — Вечер классической гитары
В программе — выступления опытных гитаристов, лауреатов различных конкурсов, а также дебютантов. Зрителей ждёт разнообразная музыка: классика, джаз, фламенко, современные и авторские композиции.
Культурный центр «Зеленоград» (ДК, Центральная площадь, 1). Начало в 18:30, вход свободный, 6+
9 ноября, воскресенье — Барабанный концерт Drum-off
В музыкальном вечере примут участие ученики и преподаватели барабанной школы «Dedov Drums». В программе — сольные и дуэтные выступления, номера на двух установках и совместные композиции.
Platinum бар, корпус 405а. Начало 17:00, билеты: timepad.ru/event/3646154 (промокод PARADIDDLE), бронь столов: 8-903-010-99-91