В конце недели любители живого звука смогут выбрать инструмент по душе — или не выбирать вовсе и прийти на оба концерта.

7 ноября, пятница — Вечер классической гитары

В программе — выступления опытных гитаристов, лауреатов различных конкурсов, а также дебютантов. Зрителей ждёт разнообразная музыка: классика, джаз, фламенко, современные и авторские композиции.

Культурный центр «Зеленоград» (ДК, Центральная площадь, 1). Начало в 18:30, вход свободный, 6+