С просьбой о пересмотре схемы движения НПП «Доза» официально обратилась в «Мосгортранс» и префектуру. Личные обращения в департамент транспорта ранее подавали и сотрудники других предприятий, расположенных неподалёку.

У этого предложения есть плюсы и минусы. С одной стороны, дополнительная остановка немного увеличит время движения автобуса по маршруту. Кроме того, к «Магазину „Океан“» автобус может приходить уже частично заполненным.

С другой стороны, это решение может разгрузить городские маршруты, которые и так перегружены, развозя по домам зеленоградцев. Сейчас сотрудники Северной промзоны, чтобы добраться до остановки Е41, пользуются автобусами 8, 9, 11 и 32.

Стоит также отметить, что сотрудники зеленоградских предприятий, приезжающие из Москвы, создают обратный пассажиропоток: заполняют автобус по направлению в Зеленоград утром, а в Москву — вечером.

В НПП «Доза» нашли ещё один аргумент: предприятие является крупным стратегическим объектом, а его продукция поставляется на критически важные объекты инфраструктуры страны.

Редакция «Зеленоград.ру» направит запрос в ГУП «Мосгортранс» и префектуру, чтобы узнать их позицию по этому предложению.