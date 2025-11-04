Жители корпуса 341 подали заявку на участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» — единственные в Зеленограде

«Инициатива была моя, но в целом у нас очень активные жители. Предлагают идеи, озвучивают проблемы, потом их решают. Например, сейчас около «Флейты» всё перекрыли и грузовики «Красного и Белого» хотели проехать по газонам и пешеходным дорожкам — соседи их остановили и заставили носить в тележках.

Наша мотивация — себя показать, на других посмотреть. У нас дружный дом, мы много сделали вместе. Может кого-то тоже замотивирует улучшить свой дом.

Призов там никаких нет, только грамоты. Если выиграем, повесим диплом в подъезд, будет предметом гордости", — рассказал председатель совета дома Сергей Николаев.