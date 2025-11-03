ДТП произошло около 18 часов в понедельник. Обстоятельства и состояние ребенка неизвестны. По словам некоторых очевидцев, ребенок был на самокате, другие говорят, что детей было двое.

В этом месте спешно укладывают новый асфальт — грузовик как раз вёз его для дорожных работ. Разметку здесь нанести ещё не успели.

Пострадавший 10-летний ребенок поступил в Детский центр зеленоградской больницы в тяжелом состоянии, сообщил «Зеленоград.ру» источник в столичном здравоохранении.