«1 ноября в корпусе 2027 сгорела квартира и погиб наш отец. Возгорание произошло из-за плохой проводки и удлинителя. Нужна любая помощь: строительные материалы, уборка, мебель, и материальная тоже — впереди огромные траты на восстановление квартиры и похороны. Будем благодарны любой помощи», — сообщила в редакцию Анна.

Контакт для связи и переводо

+7-929-674-70-45 Сбер

Анна Ивановна К.

Номер карты: 2202 2015 3730 8583