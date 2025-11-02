В Зеленограде фургон, где можно сделать прививку от гриппа, продолжит стоять возле ТЦ «Зеленоградский», хотя раньше планировали закрыть его в конце октября.
В Департаменте здравоохранения объясняют продление работы мобильных пунктов их востребованностью у москвичей. Действительно, в первые дни к зеленоградскому пункту выстраивались очереди. Тогда, в ответ на запрос «Зеленоград.ру» о необходимости открыть дополнительные пункты (например, в торговых центрах, как делали во время ковида), в департаменте ответили, что такой необходимости нет.
«Начиная с четвёртой недели работы мобильных пунктов, повышенный спрос на вакцинацию в них традиционно снижается», — говорили в ведомстве в сентябре. Что произошло, что за месяц спрос на них вдруг вырос, неизвестно. Не исключено, что департамент делает хорошую мину при плохой игре — на фоне низких показателей вакцинации.
Прививочная кампания закончится в конце ноября, а сейчас, по данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа в стране прошли около 32% населения — при плановом показателе охвата до 60%. Хотя формулировка «до» позволяет считать план выполненным в любой момент, похоже, организаторы здравоохранения и чиновники осознают проблему.
Примерно столько же вакцинированных от гриппа — в Зеленограде.
«Количество едва перевалило за 31% — этого мало, чтобы поставить надёжный заслон эпидемии, требуется не менее 50%», — сказал префект Смирнов.
Он добавил, что директора зеленоградских предприятий равнодушно относятся к проблеме, «спускают работу на тормозах» и предрекает таким руководителям повышенные выплаты сотрудникам по больничным листам.
Что происходит с вакцинацией в этом году, пока непонятно. Возможно, просто ушли в прошлое массовые приписки — когда зеленоградцы случайно находили в своих электронных медкартах отметки о сделанной прививке, которой на самом деле не было.
Как бы там ни было, в Роспотребнадзоре уже отметили рост госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа среди заболевших ОРВИ. О рисках для здоровья говорит и префект: «Грипп — смертельно опасное заболевание, основное его коварство — в осложнениях, которые нередко приводят к печальному исходу». При этом за последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлых осложнений гриппа у вакцинированных, говорят в мэрии.
Если нет противопоказаний, то лучше сделать. Доказано уменьшение риска заболеть гриппом после вакцинации. Особенно это необходимо тем, кто может быть источником заражения других людей: учителям, врачам, продавцам и т. п., а также людям старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания.
Грипп может привести к серьезным осложнениям: бронхиту, пневмонии, миокардиту, менингиту, энцефалиту и многим другим. Кроме того, вакцинирование от гриппа уменьшает риск смерти и осложнений от сердечно-сосудистых заболеваний и является обязательной частью лечения при всех хронических сердечно-сосудистых заболеваниях.
Прививаться от гриппа лучше пораньше, поскольку после прививки организму необходимо около двух недель на выработку антител к вирусу.
Мобильный пункт стоит около главного входа в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади (местоположение в комментариях). Вакцина — «Гриппол Квадривалент».
Прививку здесь может сделать любой человек старше 18 лет (независимо от места регистрации), кроме беременных — они только в поликлинике.
Часы работы: будни с 8 до 20, суббота с 9 до 18, воскресенье с 9 до 16. Приходить лучше не позднее 15-20 минут до закрытия.
При себе нужно иметь документы: паспорт РФ и полис ОМС. Если у вас нет полиса ОМС или он оформлен в другом регионе, нужно иметь паспорт и СНИЛС.
Также вакцинацию можно пройти во взрослых и детских поликлиниках. Оставляем ссылку в комментарии.