В Зеленограде фургон, где можно сделать прививку от гриппа, продолжит стоять возле ТЦ «Зеленоградский», хотя раньше планировали закрыть его в конце октября.

В Департаменте здравоохранения объясняют продление работы мобильных пунктов их востребованностью у москвичей. Действительно, в первые дни к зеленоградскому пункту выстраивались очереди. Тогда, в ответ на запрос «Зеленоград.ру» о необходимости открыть дополнительные пункты (например, в торговых центрах, как делали во время ковида), в департаменте ответили, что такой необходимости нет.

«Начиная с четвёртой недели работы мобильных пунктов, повышенный спрос на вакцинацию в них традиционно снижается», — говорили в ведомстве в сентябре. Что произошло, что за месяц спрос на них вдруг вырос, неизвестно. Не исключено, что департамент делает хорошую мину при плохой игре — на фоне низких показателей вакцинации.

Прививочная кампания закончится в конце ноября, а сейчас, по данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа в стране прошли около 32% населения — при плановом показателе охвата до 60%. Хотя формулировка «до» позволяет считать план выполненным в любой момент, похоже, организаторы здравоохранения и чиновники осознают проблему.

Примерно столько же вакцинированных от гриппа — в Зеленограде.

«Количество едва перевалило за 31% — этого мало, чтобы поставить надёжный заслон эпидемии, требуется не менее 50%», — сказал префект Смирнов.

Он добавил, что директора зеленоградских предприятий равнодушно относятся к проблеме, «спускают работу на тормозах» и предрекает таким руководителям повышенные выплаты сотрудникам по больничным листам.

Что происходит с вакцинацией в этом году, пока непонятно. Возможно, просто ушли в прошлое массовые приписки — когда зеленоградцы случайно находили в своих электронных медкартах отметки о сделанной прививке, которой на самом деле не было.

Как бы там ни было, в Роспотребнадзоре уже отметили рост госпитализаций и увеличение доли случаев гриппа среди заболевших ОРВИ. О рисках для здоровья говорит и префект: «Грипп — смертельно опасное заболевание, основное его коварство — в осложнениях, которые нередко приводят к печальному исходу». При этом за последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлых осложнений гриппа у вакцинированных, говорят в мэрии.