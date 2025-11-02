Коллектив существует уже почти три десятилетия и активно выступает на городских и столичных площадках.

Хор был создан в 1983 году на предприятии «Микрон». После прекращения деятельности заводского коллектива участники продолжили работу при КЦСО «Зеленоградский», а впоследствии вошли в состав Центра «Московского долголетия».

На протяжении 29 лет коллективом руководит Анна Лепешко. В работе хора ей помогают концертмейстеры Дмитрий Абесадзе и Владимир Кетруш.

В репертуаре «Зеленоградских Зорь» — народные и авторские песни, обработки фольклора. Хор является лауреатом городских и окружных конкурсов, принимал участие в международных фестивалях и выступал на таких площадках, как Московский дом музыки, ВДНХ, парк Горького и музей Островского.

Коллектив также проводит благотворительные концерты — в пансионате «Никольский парк», центрах «Московского долголетия», доме престарелых и «Моём семейном центре» Зеленограда.

По отзывам слушателей, выступления хора отличает высокий профессионализм, бережное отношение к традициям и особая душевность, благодаря которым каждая песня звучит искренне и находит отклик у публики.