Вместо него со 2 ноября ходит московский маршрут 1443, но от метро «Беломорская». Это очередной маршрут переданный московскому перевозчику от областного перевозчика. Новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер. Но схема движения не всегда остаётся идентичной.

На маршруте работают 20 автобусов. Интервал в час пик 5-8 минут.