Всё меньше листьев остаётся на деревьях. Жёлтые опадают быстрее, потому что уже отдали свои питательные вещества дереву. А вот те, что краснеют, продолжают защищать себя от холодного солнца — благодаря этому дерево чуть дольше успевает извлечь из них всё нужное.

