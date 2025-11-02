Вместо него со 2 ноября ходит московский маршрут 1443, но от метро «Беломорская». Это очередной маршрут переданный московскому перевозчику от областного перевозчика. Новым маршрутам добавляют «1» в начало номера, чтобы сохранить привычный номер. Но схема движения не всегда остаётся идентичной.

На маршруте работают 20 автобусов. Интервал в час пик 5-8 минут. В позднее вечернее время время ожидания доходит до 22 минут.

Маршрута коснутся следующие изменения:







— Тариф — фиксированный. Прикладывать карту нужно только на вход;

— Проезд по карте «Тройка» — 72 рубля, также доступен проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней;

— Проезд по банковской карте — 73 рубля;

— Работают безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся;

— Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы;

— Скидки при пересадке на метро и другие маршруты не предоставляются;

— Карта «Стрелка» на маршруте не работает.