Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появились в проезде между корпусами 405А и 406. Пока они закрыты, но расчехлить их могут в любой момент — будьте внимательны.
Запретить здесь остановку машин решили ещё летом для борьбы с «хаотичным паркованием», которое мешает проезду коммунальной техники и машин экстренных служб. Сейчас разъехаться здесь сложно — особенно если вдоль дороги стоят «Газели» и другие крупногабаритные машины: в таких случаях проехать можно только в одну сторону.
Аналогичные решения о запрете парковки приняли по въездам от Панфиловского проспекта к корпусам 200Б и 200В, а также от Каштановой аллеи к корпусам 707, 708, 706, 709, 710.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости