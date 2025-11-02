Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» появились в проезде между корпусами 405А и 406. Пока они закрыты, но расчехлить их могут в любой момент — будьте внимательны.

Запретить здесь остановку машин решили ещё летом для борьбы с «хаотичным паркованием», которое мешает проезду коммунальной техники и машин экстренных служб. Сейчас разъехаться здесь сложно — особенно если вдоль дороги стоят «Газели» и другие крупногабаритные машины: в таких случаях проехать можно только в одну сторону.

Аналогичные решения о запрете парковки приняли по въездам от Панфиловского проспекта к корпусам 200Б и 200В, а также от Каштановой аллеи к корпусам 707, 708, 706, 709, 710.