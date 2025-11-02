Это ежегодная акция, цель которой — сделать искусство максимально доступным: музеи, театры, библиотеки, выставочные залы проводят бесплатные мероприятия, часто в вечером и ночью.

Бесплатный концерт в Культурном центре «Зеленоград» (ДК)

Программа под названием «В гостях у музы» объединит жанры и направления — от классики до современного искусства.

На сцене атриума выступят саксофонист Юрий Персианов и зеленоградский ансамбль саксофонистов, лауреат международных конкурсов Анна Гуцева, виолончелист Edgarcello, Даниил Луковкин и зеленоградский молодёжный инструментальный ансамбль.

Также зрителей ждут выступления солистки музыкальной студии «Амадеус» и камерного хора «Возрождение» Евгении Добровановой, участников театра-студии «Контакт» и студии «Классическая гитара». Свой номер представит и руководитель студии «Симфоника» Мария Антошина.

Начало в 19:00. Возрастное ограничение — 12+, вход — свободный, регистрация не требуется.

Центральная площадь, дом 1

Лекция-концерт про гусли в Музее Зеленограда

Гусли — не просто музыкальный инструмент. Это проводник, соединяющий мир людей с потусторонними силами: духами воды, леса и неба. Так, в русских былинах Садко играл морскому царю, усмиряя шторм и вызывая русалок. Но главной целью гусельной игры было общение между возлюбленными: на деревенских вечерках парни заигрывали с девушками, а те пряли под музыку.

На лекции-концерте расскажут о роли гуслей в поэзии, фольклоре и обрядовых практиках разных народов. Прозвучат музыкальные произведения на гуслях, демонстрирующие многообразие звучания этого инструмента.

Ведущая — музыкант, профессиональный гусляр, композитор и преподаватель игры на гуслях в студии «Хвоя» Мария Волкова.

Начало в 21:00. Вход по бесплатным билетам: https://bilet.mos.ru/event/359236257/

Корпус 360 (Дом «Флейта»), вход №4. 12+