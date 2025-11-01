Пристройка к корпусу 401 стоит с облупленным «парадным» фасадом уже несколько лет. Сейчас нашли решение — отделать стены стальными панелями. Внешне это будет похоже на плитку, но материал проще монтировать и ремонтировать.

В прошлом году стилобатную часть фасада «Детского мира» (народное название) укрепили дополнительными опорами, а сверху устроили металлические решетчатые конструкции. Но они не скрыли осыпающуюся старую плитку. Множественные дефекты стен и перекрытий пристройки к корпусам 401 и 402 обнаружили еще при капитальном ремонте 2019-2021 годов — когда сняли вывески. Но на исправление этих дефектов в рамках капремонта денег уже не нашлось.

Сейчас у «Детского мира» снова появились строительные леса, а объявление за подписью зеленоградского «Жилищника» извещает, что до 15 декабря будет вестись ремонт декоративной части фасада.

В конце октября «Жилищник» объявил тендер на облицовку фасада металлическими кассетами. Это панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Специалисты говорят, что их проще устанавливать, чем керамогранит, и можно быстро поменять в случае каких-то проблем. Стальные кассеты более устойчивы к перепадам температуры и коррозии.

По неизвестной «Жилищник» отменил эту закупку, но, возможно, проблема в какой-то технической ошибке, которую предстоит исправить. Во всяком случае, подготовка к работам началась, а депутаты района Матушкино ранее одобрили выделение 1,2 миллиона рублей на облицовку фасада здания.

