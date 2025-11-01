Фасад «Детского мира» на Центральном проспекте планируют облицевать металлическими кассетами 01.11.2025 ZELENOGRAD.RU

Пристройка к корпусу 401 стоит с облупленным «парадным» фасадом уже несколько лет. Сейчас нашли решение — отделать стены стальными панелями. Внешне это будет похоже на плитку, но материал проще монтировать и ремонтировать.

В прошлом году стилобатную часть фасада «Детского мира» (народное название) укрепили дополнительными опорами, а сверху устроили металлические решетчатые конструкции. Но они не скрыли осыпающуюся старую плитку. Множественные дефекты стен и перекрытий пристройки к корпусам 401 и 402 обнаружили еще при капитальном ремонте 2019-2021 годов — когда сняли вывески. Но на исправление этих дефектов в рамках капремонта денег уже не нашлось.

Сейчас у «Детского мира» снова появились строительные леса, а объявление за подписью зеленоградского «Жилищника» извещает, что до 15 декабря будет вестись ремонт декоративной части фасада.

В конце октября «Жилищник» объявил тендер на облицовку фасада металлическими кассетами. Это панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Специалисты говорят, что их проще устанавливать, чем керамогранит, и можно быстро поменять в случае каких-то проблем. Стальные кассеты более устойчивы к перепадам температуры и коррозии.

По неизвестной «Жилищник» отменил эту закупку, но, возможно, проблема в какой-то технической ошибке, которую предстоит исправить. Во всяком случае, подготовка к работам началась, а депутаты района Матушкино ранее одобрили выделение 1,2 миллиона рублей на облицовку фасада здания.

Новости 4-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
центральный проспект, ремонтно-строительные работы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
4 ноября в КЦ «Зеленоград» пройдет спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии Реклама
Новогоднюю ёлку установили у ТЦ «Панфиловский» за два с половиной месяца до праздников. По просьбе префектуры Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру