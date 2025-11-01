Теперь парковку возле корпуса 834 от пешеходной зоны отделяют лавочки, на которых можно посидеть и отдохнуть.

«Мы решили привести парковку в порядок. Дело в том, что боллардов (бетонных столбиков) слишком много, их часто роняют автовладельцы. А лавочки-блоки — универсальны, поэтому решили их поставить. Парковка уже вновь открыта», — рассказал «Зеленоград.ру» глава управы района Старое Крюково Максим Хлудов.

Водителей заранее предупредили о работах, парковка была закрыта в течение трёх часов.

Демонтированные столбики используют в качестве ограждений для пешеходной зоны. Эти работы проведут завтра.

Бетонные лавки начали массово устанавливать с весны — их используют как ограничители: перекрывают проезды на тротуары, на территории без парковки и даже на участках, где устраивали дрифт. Однако у такого решения есть и минусы: на этих лавках иногда распивают алкоголь, ночуют, а вокруг скапливается мусор.

