«Сейчас видела большого лося, перебегал улицу Полагушина из 4-го района во 2-й. Носится как полоумный», — сообщила утром читательница «Зеленоград.ру»

Лось на дороге — серьёзная опасность для водителей: животное крупное, может внезапно выбежать на проезжую часть, особенно в темноте. Столкновение с ним нередко приводит к тяжёлым повреждениям автомобиля и травмам людей.

Жителям стоит быть внимательнее на участках рядом с лесопарком и не пытаться приближаться к животному — испуганный лось может повести себя агрессивно.