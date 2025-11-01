«Сейчас видела большого лося, перебегал улицу Полагушина из 4-го района во 2-й. Носится как полоумный», — сообщила утром читательница «Зеленоград.ру»
Лось на дороге — серьёзная опасность для водителей: животное крупное, может внезапно выбежать на проезжую часть, особенно в темноте. Столкновение с ним нередко приводит к тяжёлым повреждениям автомобиля и травмам людей.
Жителям стоит быть внимательнее на участках рядом с лесопарком и не пытаться приближаться к животному — испуганный лось может повести себя агрессивно.
