«Пришли в бассейн — у проблемного участка стояли каток, асфальтоукладчик и рабочие. После занятий увидели итог — свежий асфальт. Так бы ещё месяц делали», — сказал Андрей, который обратил внимание на проблему. Он водит в спорткомплекс ребенка на инвалидной коляске, проехать с которой по грязному настилу было сложно.

Дворник у автобусной остановки сказала, что после фотографирования состояния прохода «они сразу забегали и асфальт положили».