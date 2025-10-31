«Пришли в бассейн — у проблемного участка стояли каток, асфальтоукладчик и рабочие. После занятий увидели итог — свежий асфальт. Так бы ещё месяц делали», — сказал Андрей, который обратил внимание на проблему. Он водит в спорткомплекс ребенка на инвалидной коляске, проехать с которой по грязному настилу было сложно.
Дворник у автобусной остановки сказала, что после фотографирования состояния прохода «они сразу забегали и асфальт положили».
Сейчас часть ограждений убрали, уложили новый асфальт, по тротуару можно пройти без препятствий. Однако на газонах ещё видны следы раскопок и лежат временные настилы.
Заодно выяснили, что за работы здесь идут — ведь никакой информации не было. Как рассказала «Зеленоград.ру» в префектуре, здесь перекладывают подземные кабельные линии. Работа закончат до конца года.
Затем уже включат светофоры у остановки «Середниковская улица». Сейчас переход остаётся нерегулируемым. Автомобили зачастую не уступают пешеходам, несмотря на знаки — особенно в дождливую погоду и вечером, когда видимость снижена.