Устраивают «паркур» на уложенных там временных трубах: прыгают, балансируют, бегают по ним, как раньше по крышам гаражей.

С одной стороны, выглядит весело — чистый детский азарт, привычка превращать любую конструкцию в площадку для игры. С другой — трубы всё-таки большие, скользкие от дождя, а высота — метра два. Один неловкий шаг — и можно серьезно упасть.

?Если ваши дети гуляют в этом районе — поговорите с ними. Напомните, что это не место для игр, как бы заманчиво ни выглядело. Трубы будут лежать на Центральном проспекте ещё около года.