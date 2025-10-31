Кроме этого на всём диаметре интервал увеличат до 30 минут.

Если нужно добраться до Ховрино, рекомендуют ехать до Химок и там пересаживаться на поезд в обратную сторону. Чтобы уехать в сторону области с закрытых станций, рекомендуют ехать до Грачевской и там пересаживаться на поезд в сторону Крюково.

Бесплатную пересадку Грачёвской и Химках при следовании от/до Ховрино и Левобережной необходимо осуществить в течение 20 минут, при этом карту «Тройку» необходимо прикладывать к турникету на выходе и входе, а со всеми остальными проездными документами надо обращаться к контролерам у турникетов.

Также в этим дни уже традиционно сокращен режим работы МЦД-3: последний поезд от Крюково до Ипподрома отправится в 23:02, с Ипподрома до Крюково — в 23:22.

Причина — проведение ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры, сообщили в МТППК