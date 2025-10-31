С 5 ноября начинается новый поток образовательной программы «Академия грамотных собственников» — цикла бесплатных онлайн-лекций для жителей, которые хотят реально участвовать в управлении своим домом, а не просто оплачивать счета за коммуналку.

На лекциях слушатели узнают, как провести ОСС по всем правилам, какие вопросы можно решать через собрание, почему электронное голосование безопаснее бумажного и как привлечь соседей, чтобы набрать кворум.

Расписание лекций:

5 ноября: «Что такое ОСС и как его использовать в управлении домом»

12 ноября: «Законодательное регулирование и порядок проведения ОСС»

19 ноября: «Почему электронное ОСС удобнее и безопаснее бумажного»

26 ноября: «Как привлечь соседей к голосованию и набрать кворум»

3 декабря: «Роли участников и особенности проведения собраний»

Занятия проходят онлайн в прямом эфире, запись эфира не предусмотрена. Для участия требуется регистрация по ссылке.

Вести занятия будут эксперты платформы «Электронный дом», после каждой лекции предусмотрено время для вопросов участников.

Организаторы отмечают, что всё больше москвичей готовы брать ответственность за состояние своих домов и активно участвовать в их управлении. Программа помогает освоить инструменты для этого — от организации собраний до вовлечения соседей в принятие решений.

Кроме того, на платформе уже доступна"База знаний" — раздел с полезными материалами для собственников. В частности, здесь собраны инструкции и шаблоны для проведения ОСС, актуальные законодательные акты в сфере ЖКХ.