Префектура отказалась приводить в порядок территорию у Малого городского пруда. Пока не завершат строительство здания «аквапарка», которое идёт почти 20 лет 31.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Люди ходят вокруг городского пруда с обеих его сторон, но с одной всё благоустроено, а с другой невозможно пройти. Грунтовую дорожку размывает после дождя — она превращается в грязное месиво. Эта ситуация не меняется годами, а в администрации то говорят, что нет денег, то ссылаются на близость стройки, тянущейся много лет.

Люди просили проложить асфальтовую или плиточную дорожку вдоль берега Малого городского пруда. Жительница Зеленограда Ирина уже обращалась по этому поводу в префектуру в 2022 году. «Мне сказали, что денег в бюджете города нет, и пока идёт стройка „аквапарка“, ничего делать не будут», — написала Ирина в администрацию. И спросила — не найдется ли сейчас денег на грузовик щебня, чтобы хотя бы засыпать грязь и сделать примерно двести метров дорожки более чистыми.

В префектуре снова ответили отказом. Аргументы: территория прилегает к объекту строительства и граничит с техническим проездом для строительной техники. И вопрос о благоустройстве дорожки вдоль берега будет рассмотрен только по факту завершения стройки. Когда она закончится, не уточнили.

Стройка в этом месте идёт уже 18 лет. Сначала планировался развлекательный комплекс с аквапарком, потом стройку заморозили, а теперь долгострой переделывают под центр социального обслуживания.

Реконструкция идёт третий год: контракт заключили с компанией «СК РусТрест» в июле 2023 года. В апреле префект Смирнов сказал, что реконструкцию планируется завершить до конца 2025 года. Однако, похоже, он ошибся — до завершения далеко, а работ на стройке не наблюдается.

Выясним, когда планируют достроить «аквапарк» и вернемся с ответом.

Метки:
благоустройство, префектура, малый городской пруд
