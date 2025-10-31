Строительство 700-метровой дороги вдоль «Флейты» не могут завершить уже несколько лет — мешают разные обстоятельства, но в основном необходимость перекладки коммуникаций.
Теперь подрядчик обещает завершить все работы до 15 ноября. К этому сроку уложат третий, финишный слой асфальта — сейчас проезд покрыт только вторым. После этого устранят оставшиеся неровности, завершат устройство тротуаров, сделают пешеходные переходы. По просьбе управы, дополнительный слой асфальта уложат и у корпуса 339А со стороны школы, здесь часто образуются огромные лужи.
Фактически сквозной проезд сейчас работает, но неофициально. Да и ездить по нему опасно — недавно колесо машины провалилось в промоину.
Сейчас в проезде всё ещё ведутся какие-то раскопки и жители сомневаются, что работы успеют закончить за две недели: «В одном месте проезд максимально сужен, тротуар перегорожен, а рабочих вообще нет — какой может быть финишный асфальт?» — сказала местная жительница корреспонденту «Зеленоград.ру».