Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября 31.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Строительство 700-метровой дороги вдоль «Флейты» не могут завершить уже несколько лет — мешают разные обстоятельства, но в основном необходимость перекладки коммуникаций.

Теперь подрядчик обещает завершить все работы до 15 ноября. К этому сроку уложат третий, финишный слой асфальта — сейчас проезд покрыт только вторым. После этого устранят оставшиеся неровности, завершат устройство тротуаров, сделают пешеходные переходы. По просьбе управы, дополнительный слой асфальта уложат и у корпуса 339А со стороны школы, здесь часто образуются огромные лужи.

Фактически сквозной проезд сейчас работает, но неофициально. Да и ездить по нему опасно — недавно колесо машины провалилось в промоину.

Сейчас в проезде всё ещё ведутся какие-то раскопки и жители сомневаются, что работы успеют закончить за две недели: «В одном месте проезд максимально сужен, тротуар перегорожен, а рабочих вообще нет — какой может быть финишный асфальт?» — сказала местная жительница корреспонденту «Зеленоград.ру».

Метки:
центральный проспект, ремонтно-строительные работы, московский проспект
