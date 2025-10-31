Строительство 700-метровой дороги вдоль «Флейты» не могут завершить уже несколько лет — мешают разные обстоятельства, но в основном необходимость перекладки коммуникаций.

Теперь подрядчик обещает завершить все работы до 15 ноября. К этому сроку уложат третий, финишный слой асфальта — сейчас проезд покрыт только вторым. После этого устранят оставшиеся неровности, завершат устройство тротуаров, сделают пешеходные переходы. По просьбе управы, дополнительный слой асфальта уложат и у корпуса 339А со стороны школы, здесь часто образуются огромные лужи.