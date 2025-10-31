Такие кабели есть во многих подземных переходах Зеленограда — такие системы закладывают, чтобы зимой лестницы не обледеневали. Формально всё правильно: нормы допускают подогрев как один из способов сделать лестницы нескользкими.

Способ, как именно добиваться безопасности лестниц выбирается проектировщиком. Можно положить греющий кабель, можно установить противоскользящие накладки, можно просто регулярно чистить и посыпать реагентами — главное, чтобы люди не падали.

На практике же греющие кабели часто выходят из строя: повреждаются при ремонтах, перегорают или перестают включаться из-за неисправной автоматики. По документам всё «с подогревом», а фактически ступени покрываются наледью. Пока кто-то не поскользнётся и не пожалуется, систему обычно не чинят — просто присылают дворников.

По сути, требования просты: ступени должны быть нескользкими, независимо от того, греются они кабелем или чистятся вручную. А если уж система обогрева установлена, она должна действительно работать в снег и мороз, а не числиться только на бумаге. Так что хорошо, что ремонт делают сейчас, до начала зимы, пока снег не выпал и ступени не превратились в каток.