АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.



В связи с продолжающимся р асширением, компания объявляет набор кадров на следующие вакансии:

Менеджер по продажам



Инженер отдела поддержки потребителей



Ведущий инженер-конструктор

(выключатели, реклоузеры, дистанционно-управляемые разъединители)



Инженер-программист встроенного ПО

для микроконтроллеров

(Middle+ Embedded Software Developer)



Специалист по планированию производства



Кладовщик



Токарь-универсал



Фрезеровщик



Инженер-испытатель





АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:

работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой;

оформление по ТК РФ с первого дня;

график работы 5/2, возможно гибкое начало рабочего дня;

корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста;

компенсация 50% аренды жилья для иногородних;

подарки для сотрудников и детей к значимым датам.

Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.

Телефон отдела кадров: 8-499-130-50-31, доб. 188; 8-903-236-51-69