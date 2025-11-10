АО «РАДИУС Автоматика» наращивает объёмы производства и приглашает на работу 10.11.2025 ZELENOGRAD.RU

АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.

В связи с продолжающимся расширением, компания объявляет набор кадров на следующие вакансии:

  • Менеджер по продажам
  • Инженер отдела поддержки потребителей
  • Ведущий инженер-конструктор
    (выключатели, реклоузеры, дистанционно-управляемые разъединители)
  • Инженер-программист встроенного ПО
    для микроконтроллеров
    (Middle+ Embedded Software Developer)
  • Специалист по планированию производства
  • Кладовщик
  • Токарь-универсал
  • Фрезеровщик
  • Инженер-испытатель


АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:

  • работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой;
  • оформление по ТК РФ с первого дня;
  • график работы 5/2, возможно гибкое начало рабочего дня;
  • корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста;
  • компенсация 50% аренды жилья для иногородних;
  • подарки для сотрудников и детей к значимым датам.

Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.

Телефон отдела кадров: 8-499-130-50-31, доб. 188; 8-903-236-51-69

https://www.rza.ru/vakansee/
Реклама
Реклама
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру