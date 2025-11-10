АО «РАДИУС Автоматика» входит в ТОП-5 российских производителей устройств релейной защиты и автоматики: от НИОКР до серийного производства. Аккредитованная ИТ-компания.
В связи с продолжающимся расширением, компания объявляет набор кадров на следующие вакансии:
- Менеджер по продажам
- Инженер отдела поддержки потребителей
- Ведущий инженер-конструктор
(выключатели, реклоузеры, дистанционно-управляемые разъединители)
- Инженер-программист встроенного ПО
для микроконтроллеров
(Middle+ Embedded Software Developer)
- Специалист по планированию производства
- Кладовщик
- Токарь-универсал
- Фрезеровщик
- Инженер-испытатель
АО «РАДИУС Автоматика» предлагает:
- работу в стабильной компании с конкурентной заработной платой;
- оформление по ТК РФ с первого дня;
- график работы 5/2, возможно гибкое начало рабочего дня;
- корпоративное обучение, возможность профессионального и карьерного роста;
- компенсация 50% аренды жилья для иногородних;
- подарки для сотрудников и детей к значимым датам.
Оборудование производства АО «РАДИУС Автоматика» находится в эксплуатации на энергообъектах по всей России от Калининграда до Камчатки, а также в 13 странах мира. Клиентами АО «РАДИУС Автоматика» являются главные энергетические компании России, ключевые системообразующие корпорации, крупнейшие промышленные предприятия, нефтегазовый сектор.
Телефон отдела кадров: 8-499-130-50-31, доб. 188; 8-903-236-51-69
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости