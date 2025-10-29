Занятия подходят для участников любого уровня, всем необходимым спортинвентарем обеспечивают организаторы. «Столов несколько, тренер — Андрей Чердынцев — оценит уровень пришедших, подберет пары, а тех, кто только хочет научиться играть — обучит основам», — рассказали они.

Открыт набор в две группы: первая будет заниматься по понедельникам с 12:00 до 14:00, вторая — в то же время по пятницам. Максимальный размер группы — до 20 человек. Курс стартует 10 ноября.

Запись по телефону 8-499-444-14-78 (добавочный номер 1792) или по ссылке. Подать заявку также можно в центрах «Мои документы», в территориальном центре социального обслуживания и в поликлинике.

Организатор — проект «Московское долголетие», занятия будут проходить в СК «Спутник Арена» (пл. Колумба, 2).