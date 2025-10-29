Надувные новогодние украшения появилось над входом в ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади.

А под ними снова закрепили световую вывеску «С Новым годом» — её убрали только летом после публикации «Зеленоград.ру» — до этого она висела, чтобы закрывать дефект фасада.

Праздничное оформление в городе появляется раньше обычного: в середине октября у ТЦ «Панфиловский» поставили ёлку, с ноября могут включить новогоднюю иллюминацию. Тоже самое происходит по всей Москве.

Причина такой спешки может быть в том, что мэрия попросила торговые центры, магазины и кафе украсить витрины и фасады заранее — к старту городского фестиваля «Зима в городе».

Большинству читателей «Зеленоград.ру», (более 3300 человек) принявших участие в опросе нашего канала в Телеграме, не нравится, что город начали украшать к Новому году так рано (62%). Поддерживают ранний Новый год 25% опрошенных, а 13% всё равно.