Центр госуслуг «Мои документы» в корпусе 828 будут капитально ремонтировать. Могут начать уже в декабре.

Предстоит отремонтировать внутренние помещения, стены, перегородки, кровлю, заменить двери и окна. На капремонт дается примерно год и месяц — 400 дней. Работы такого масштаба с большой вероятностью означают закрытие центра госуслуг. В самом МФЦ корреспонденту «Зеленоград.ру» подтвердили закрытие, но точную дату пока не назвали.

Ближайший центр госуслуг — в Крюково, на Привокзальной площади (в ТЦ «Зеленоградский»). Большинство услуг МФЦ оказывается без привязки к месту жительства, но некоторые — например, отдел по вопросам миграции, — только к конкретном центре по месту регистрации. Перед закрытием клиентам центра в корпусе 828 должны сообщить, где забрать готовые документы по ранее зарегистрированным обращениям. В том числе загранпаспорта.

В Зеленограде сейчас работают пять МФЦ (по одному в каждом районе) — во 2-м, 3-м, 8-м, 11-м микрорайонах и у станции Крюково.

Капремонт зеленоградского центра госуслуг заказал «МосжилНИИпроект», подрядчика определят по итогам тендера ближе к концу ноября. Работы оцениваются почти в 50 миллионов рублей.

В Москве сейчас на капитальный ремонт закрыты три МФЦ. Обещают, что после обновления они будут соответствовать «всем современным стандартам комфорта».