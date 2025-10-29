В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком 29.10.2025 ZELENOGRAD.RU

ЖК «Митино Дальнее» возле пересечения Пятницкого и Кутузовского шоссе строили долго из-за банкротства застройщика. И уже три года здесь постоянные аварии — подвалы и дворы затапливает канализация. Проблема решается точечно и ненадолго, канализационно-насосная станция (КНС) принадлежит застройщику и не передана властям. Реконструировать её некому.

Дома, инженерные сети и сооружения в ЖК строила компания «Даналит», но, по официальной формулировке, «не справилась с обязательствами». Еще в 2020 году долгострой передали в подмосковный Фонд защиты прав дольщиков. В конце 2023 года власти отчитались, что строительство завершено. Коммунальные аварии начались сразу после заселения, рассказал «Зеленоград.ру» житель дома №8.

Судебное дело о банкротстве застройщика и передаче его имущества в муниципальную собственность тянется больше шести лет. Прошлой осенью суд постановил передать, среди прочего, КНС и водозаборный узел в собственность Химок, но — с выплатой компенсации конкурсному управляющему. Суд попросил более 98 миллионов рублей в качестве компенсации за передаваемое имущество и понесенных на его содержание расходов. Администрация Химок подала апелляцию на решение. До того имущество, находящееся в залоге у банка «Траст», продать не удалось.

Пока тянутся суды, и КНС не передана в муниципальную собственность, ремонтом никто не занимается. Видимо, у застройщика, обслуживающего ЖК, на это нет денег. Вода в подвалах поднимается примерно на метр. По вызовам жителей приезжают поставщики воды — «Химкинский водоканал» и «Луневобытсервис» — и «затыкают дыры». То есть откачивают нечистоты, вывозят их, пересобирают напорные насосы, вручную чистят КНС, перенастраивают автоматику.

Всё это временные решения, поскольку аварии повторяются. Многочисленные обращения жителей в инстанции (от администрации Химок до Следственного комитета РФ) результатов не дают — «идет суд, ждите решения». А люди терпят вонь нечистот в подъездах, затем запах хлорки, которой засыпают всё это «добро». В квартирах на первых этажах из-за сырых подвалов —плесень.

