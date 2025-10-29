Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются 29.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Ровно год назад мэр Собянин говорил: «Строим спорткомплекс „Горизонт“ в районе Крюково Зеленоградского округа. Рядом сделаем удобную парковку, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Территорию вокруг приведём в порядок».

С тех пор спорткомплекс рядом с 23-м микрорайоном построили, и открыли уже полгода назад, но ни удобного заезда на парковку, ни тем более «территории в порядке» нет и в помине. Сложнее всего — родителям с колясками и посетителям на инвалидных креслах.

Попасть к зданию с Кутузовского шоссе сложно: стоят ограждения, идут затянувшиеся работы — предположительно, по замене инженерных сетей. Информационных табличек на месте нет: что именно делают и когда закончат, неизвестно. Для машин проезд здесь закрыт, подъехать можно только со стороны проектируемого проезда №707.

Слева от ограждений уложены настилы для прохода посетителей к спорткомплексу. Недавно здесь была большая яма, рядом — узкие плитки, по которым пройти было сложно, а на коляске — практически невозможно.

«Мы с дочерью ходим сюда в бассейн, она инвалид. Колёса вязли в грязи, техника портилась. На занятия приходили все грязные, никто из руководства не поинтересовался, в чём проблема. Потом, видимо, строители заметили, как нам тяжело. Положили дополнительные дощечки — стало шире и лучше», — рассказал посетитель спорткомплекса Андрей.

Улучшенная версия — на фото. Несмотря на уложенные настилы, проход по-прежнему остается неудобным. Вокруг грязь и лужи, а деревянные дощечки, положенные «поверх» проблемы, быстро намокают и местами проваливаются.

Но это не единственная проблема с транспортом: «Мы ездим на автобусе, а светофор там пока еще не работает. Опасно переходить дорогу: автомобили тормозят в последний момент, не обращая внимания на знак пешеходного перехода», — добавляет Андрей.

Да и транспортная доступность тоже вызывает вопросы. На остановке «Середниковская улица» сейчас останавливаются лишь автобус 32К и маршрутка 1299К — транспорт порой приходится ждать долго. До остановки «Кутузовская слобода» ближе, но для пожилых — это тяжелый путь. Автомобилистам тоже непросто: непонятно, где легально заехать на территорию — приходится звонить в администрацию и уточнять.

В самом «Горизонте» ситуацию с проходом корреспонденту «Зеленоград.ру» комментировать отказались, пояснив, что вопрос находится в зоне ответственности префектуры. Делает ли что-нибудь руководство спорткомплекса для удобства своих же клиентов, непонятно.

При этом практика показывает, что их голос имеет вес. Недавно похожая история произошла у реабилитационного центра «Ремёсла» в 19-м микрорайоне: весной там уложили деревянные настилы для инвалидов, но позже убрали, и люди снова начали ходить по грязи. Если бы центр не обратил на это внимание управы и не настоял на решении проблемы, люди до сих пор ходили бы в грязи.

Редакция «Зеленоград.ру» спросит префектуру, когда сделают безопасный доступ ко всем входам спорткомплекса — вернёмся с ответом.

