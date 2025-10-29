Но это была не мина, а сборно-сварные металлические конструкции типа «ОРУД» — стойки и горизонтальные перекладины из труб Несмотря на распространённую иллюзию защиты, такие ограждения не предназначены для сдерживания автомобиля. При ударе они ломаются и становятся дополнительным источником опасности для людей, которые находятся рядом.

Девять лет назад на перекрестке возле суда произошла похожая авария. Тогда отлетевший элемент ограждения попал в детскую коляску — погиб трёхмесячный младенец. История получила федеральный резонанс, но конструкцию оставили без изменений.

Недавно в том же месте снова была авария. Сейчас авария в другом месте, но с теми же ограждениями.

Зеленоградские чиновники Дмитрий Морозов и Олег Панин в своих ответах ссылаются на том, что установка пешеходных ограждений предусмотрена ГОСТ и что они установлены «в соответствии с согласованным проектом». То есть — по сути проблемы не реагируют.

При этом отмечают, что ограждения выполняют чисто дисциплинирующую функцию — чтобы пешеходы не переходили дорогу в неположенном месте. Однако с этой задачей ограждение тоже справляется не всегда: взрослый человек легко перелезает между перекладинами.

В 2019 году Зеленоградская администрация признала подобные конструкции «не несущими функциональной нагрузки» и объявила демонтаж 23 километров таких ограждений. Однако на некоторых участках их оставили — несмотря на предысторию ДТП и риск новых жертв.