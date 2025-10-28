С мая по ноябрь эти автобусы ходят до Истринского водохранилища с остановками по Зеленограду: «Крюковская эстакада», «Районный суд», «Стоматологическая поликлиника», «Рынок», «Михайловский пруд», «15-й микрорайон», «Корпус 1602» и «16-й микрорайон».



Хотя у них всего пять рейсов в день, но и они вносят вклад в перевозку пассажиров по городу — теперь до 1 мая этих автобусов не будет.