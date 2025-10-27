За прошедшую неделю травмы получили двое пассажиров, но в разных обстоятельствах.

Первый случай произошел на Георгиевском проспекте недалеко от корпуса 2044. Водитель подъезжал к остановке, в этот момент 81-летняя пассажирка, которая шла по салону, не держась за поручень, упала и получила травмы.

Второй — на Центральном проспекте у корпуса 435. Водитель автобуса резко затормозил на светофоре. В результате упала 56-летняя пассажирка, которая сидела в задней части салона. Пострадавшую отвезли в больницу на скорой.

В должностных инструкциях водителей автобуса обычно требуется снижать скорость с таким расчетом, чтобы остановка автобуса была произведена плавно — именно с поэтому в городском транспорте не предусмотрены ремни безопасности на пассажирских местах.

При этом правила перевозки обязывают пассажиров во время движения держаться за поручни. Правила не делают исключения даже для случая, когда пассажир сидит. Старайтесь держаться за поручни всегда — автобус может резко затормозить в любой момент: из-за ошибки водителя или ситуации на дороге.